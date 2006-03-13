Шматов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1956
Дата смерти13.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Отец: Шматов Алексей Иванович
Бракосочетание
05.08.1978
Жена: Маклашова Лидия Егоровна
г.Караганда .Казахстан
Рождение ребёнка
18.05.1979
Дочь: Шматова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Маклашова Лидия Егоровна
г.Караганда,р.д№4
Рождение ребёнка
13.07.1983
Сын: Шматов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Маклашова Лидия Егоровна
г.Караганда,р.д.№3
Рождение ребёнка
12.01.1987
Дочь: Шматова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Маклашова Лидия Егоровна
Казахстан,г.Караганда,р.д №2
Смерть
13.03.2006
г.Караганда,Триада,51сектор,№50 корешковый рак легкого