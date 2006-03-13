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Шматов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1956

Дата смерти

13.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Шматов Алексей Иванович

Мать: Новичихина Анна Борисовна

Бракосочетание
05.08.1978

Жена: Маклашова Лидия Егоровна

г.Караганда .Казахстан
Рождение ребёнка
18.05.1979

Дочь: Шматова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Маклашова Лидия Егоровна

г.Караганда,р.д№4
Рождение ребёнка
13.07.1983

Сын: Шматов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Маклашова Лидия Егоровна

г.Караганда,р.д.№3
Рождение ребёнка
12.01.1987

Дочь: Шматова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Маклашова Лидия Егоровна

Казахстан,г.Караганда,р.д №2
Смерть
13.03.2006
г.Караганда,Триада,51сектор,№50 корешковый рак легкого

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