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Архаров Иван Иванович

Место рождения

Полыковичи, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

06.10.1910

Дата смерти

17.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1910

Отец: Архаров Иван Сергеевич

Мать: Калюба Вацлава

Полыковичи, Шкловский район, Могилёвская область
Какие именно Полыковичи - затрудняюсь выбрать. Родился в 1912 (по факту, а не по паспорту) году. Какие там были Полыковичи, под Могилевым?
Рождение ребёнка
21.04.1948

Дочь: Архарова Диана Ивановна

Мать ребёнка: Вавренюк Лариса Федоровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
17.02.1988
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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