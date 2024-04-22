Архаров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения06.10.1910
Дата смерти17.02.1988
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1910
Отец: Архаров Иван Сергеевич
Мать: Калюба Вацлава
Какие именно Полыковичи - затрудняюсь выбрать. Родился в 1912 (по факту, а не по паспорту) году. Какие там были Полыковичи, под Могилевым?
Рождение ребёнка
21.04.1948
Дочь: Архарова Диана Ивановна
Мать ребёнка: Вавренюк Лариса Федоровна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
17.02.1988
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область