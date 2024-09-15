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Буколов Тимофей Яковлев

Место рождения

Русскоивановка, Одеська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Букалов Яков Митрофанов

Мать: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838

Дочь: (Букалова) Христина

Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1841

Сын: Букалов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Букалова) Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Букалова) Макрина

Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
1851
Рождение ребёнка
01.02.1853

Сын: Букалов Захарий Тимофеев

Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

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