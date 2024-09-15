Буколов Тимофей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838
Дочь: (Букалова) Христина
Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Букалова) Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Букалова) Макрина
Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
1851
Рождение ребёнка
01.02.1853
Мать ребёнка: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева