Наседкина Параскева Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1910 ст.
Сын: Наседкин Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Наседкин Митрофан Сергеевич
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно