Наседкина Параскева Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Параскева Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Митрофан Сергеевич

Рождение ребёнка
14.07.1910 ст.

Сын: Наседкин Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Наседкин Митрофан Сергеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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