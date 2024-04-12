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Параскева Їоаннова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.10.1897 ст.

Дата смерти

12.04.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1897 ст.

Отец: Иванъ Терентьевъ

Мать: Елизавета Степанова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 7(8) октября 1897 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефанова... Показать все
Крещение
08.10.1897 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Мать ихъ крестьянка той же деревни Параскева Димитрiева 56-25-220-47об-48
Смерть
12.04.1898 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Ивана Терентiева дочь – Параскева 12 (13) апреля 1898, 5 мес, отъ коклюша 56-25-220-105об-106
Похороны
13.04.1898 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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