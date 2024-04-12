Параскева Їоаннова
Место рождения
Дата рождения07.10.1897 ст.
Дата смерти12.04.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
07.10.1897 ст.
Отец: Иванъ Терентьевъ
Мать: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 7(8) октября 1897 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефанова... Показать все
Крещение
08.10.1897 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Мать ихъ крестьянка той же деревни Параскева Димитрiева 56-25-220-47об-48
Смерть
12.04.1898 ст.
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Ивана Терентiева дочь – Параскева 12 (13) апреля 1898, 5 мес, отъ коклюша 56-25-220-105об-106
Похороны
13.04.1898 ст.