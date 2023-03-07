Фролов Никифор Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1888
Бракосочетание
03.11.1908
Рождение ребёнка
После 01.01.1912
Сын: Фролов Емельян Никифорович
Мать ребёнка: Фролова Матрена Адриановна
Рождение ребёнка
18.08.1927
Мать ребёнка: Фролова Матрена Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Никифоровна
Мать ребёнка: Фролова Матрена Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Фролова Матрена Адриановна
Смерть
Неизвестно