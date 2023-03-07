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Фролов Никифор Андреевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1888

Отец: Фролов Андрей Петрович

Мать: Фролова Александра Пахомовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.11.1908

Жена: Фролова Матрена Адриановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1912

Сын: Фролов Емельян Никифорович

Мать ребёнка: Фролова Матрена Адриановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.08.1927

Сын: Фролов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Фролова Матрена Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Никифоровна

Мать ребёнка: Фролова Матрена Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Фролова Матрена Адриановна

Смерть
Неизвестно
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