Ростов Вадим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1960
Дата смерти22.07.2022
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1960
Рождение ребёнка
22.02.1986
Дочь: Ростова Ирина Вадимовна
Мать ребёнка: Ростов Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
09.02.2005
Дочь: Ростова Александра Вадимовна
Мать ребёнка: Ростов Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ростов Наталья Анатольевна
Смерть
22.07.2022