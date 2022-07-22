Ростов Вадим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростов Вадим Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1960

Дата смерти

22.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1960

Отец: Ростов Владимир Викторович

Мать: Малышева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1986

Дочь: Ростова Ирина Вадимовна

Мать ребёнка: Ростов Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
09.02.2005

Дочь: Ростова Александра Вадимовна

Мать ребёнка: Ростов Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ростов Наталья Анатольевна

Смерть
22.07.2022
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