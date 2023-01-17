Дмитриева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1877

Сын: Иванов Яков

Отец ребёнка: Еремеев Иван

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.10.1881

Сын: Иванов Дмитрий

Отец ребёнка: Еремеев Иван

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Иван

Смерть
Неизвестно
Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
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