Дмитриева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1877
Сын: Иванов Яков
Отец ребёнка: Еремеев Иван
Рождение ребёнка
23.10.1881
Сын: Иванов Дмитрий
Отец ребёнка: Еремеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремеев Иван
Смерть
Неизвестно