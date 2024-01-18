Бабахо Александр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабахо Никифор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабахо Никонор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабахо Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабахо Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабахо Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно