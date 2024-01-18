Бабахо Александр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабахо Александр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабахо Никифор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабахо Никонор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабахо Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабахо Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабахо Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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