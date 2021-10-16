Салогубова (Хвалько) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салогубова (Хвалько) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1953

Дата смерти

16.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1953

Отец: Хвалько Иван Фомич

Мать: Хвалько Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1978

Сын: Салогубов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Салогубов Николай Александрович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
14.03.1984

Дочь: Салогубова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
24.04.1991

Дочь: Салогубова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салогубов Николай Александрович

Смерть
16.10.2021
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