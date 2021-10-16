Салогубова (Хвалько) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1953
Дата смерти16.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1953
Отец: Хвалько Иван Фомич
Рождение ребёнка
10.06.1978
Сын: Салогубов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Салогубов Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.03.1984
Дочь: Салогубова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.04.1991
Дочь: Салогубова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.2021