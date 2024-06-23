Харитонов Николай Семенович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Харитонова (Видякина) Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Харитонов Евгений Николаевич27.09.1937 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харитонова (Видякина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харитонова (Видякина) Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1937
Сын: Харитонов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Харитонова (Видякина) Мария Александровна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно