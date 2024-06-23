Харитонов Николай Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Харитонов Николай Семенович

Автор
КХ
Харитонов К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Харитонова (Видякина) Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Харитонов Евгений Николаевич27.09.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова (Видякина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова (Видякина) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова (Видякина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1937

Сын: Харитонов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Харитонова (Видякина) Мария Александровна

Омск, город Омск, Омская область

Смерть
Неизвестно

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