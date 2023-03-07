Вотинцева Христина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Вотинцов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Вотинцов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Вотинцов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Вотинцов Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно