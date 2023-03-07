Вотинцева Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева Христина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Вотинцов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Вотинцов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Вотинцов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Вотинцов Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцов Григорий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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