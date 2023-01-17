Зубрицкий Григорий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубрицкий Григорий Вениаминович

Зубрицкий Григорий Вениаминович

avatar

Место рождения

Ореховец, Київська область

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховец, Київська область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Зубрицкий Кима Григорьевич

Мать ребёнка: Зубрицкая Софья Марковна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Зубрицкий Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Зубрицкая Софья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрицкая Софья Марковна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close