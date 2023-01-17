Зубрицкий Григорий Вениаминович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Зубрицкий Кима Григорьевич
Мать ребёнка: Зубрицкая Софья Марковна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зубрицкий Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Зубрицкая Софья Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубрицкая Софья Марковна
Смерть
Неизвестно