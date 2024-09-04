Леднев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1881
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1899
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: (Леднева) Мария
Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
09.03.1908
Сын: Леднев Иван
Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
10.02.1910
Сын: Леднев Алексей
Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: (Леднева) Ефросинья
Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
02.11.1913
Сын: Леднев Иван
Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична
Бракосочетание
12.04.1917