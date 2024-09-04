Леднев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеднев Иван

Леднев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1881

Отец: Леднев Никандр Афанасьевич

Мать: (Затолокина) Анна Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1899

Жена: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична

Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: (Леднева) Мария

Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична

Рождение ребёнка
09.03.1908

Сын: Леднев Иван

Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична

Рождение ребёнка
10.02.1910

Сын: Леднев Алексей

Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична

Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: (Леднева) Ефросинья

Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична

Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Леднев Иван

Мать ребёнка: Леднева (Акимова) Ефросинья Никитична

Бракосочетание
12.04.1917

Жена: Леднева (Моргунова) Анна Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.