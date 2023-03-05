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Стефанида Яковлевна
Стефанида Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яков Богданов
1730 г.р.
Мать
Наталья Емельянова
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Яков Богданов
Мать:
Наталья Емельянова
Смерть
Неизвестно
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