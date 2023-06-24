Морозова (Копузова) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Копузова) Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1978

Отец: Копузов Анатолий Николаевич

Мать: Копузова (Караулова) Алевтина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толокнов Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1992

Дочь: Пятницина (Толокнова) Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Толокнов Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
05.04.1998

Дочь: Морозова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1998

Дочь: Лаксина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.09.2003

Сын: Морозов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.2003

Сын: Морозов Константин Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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