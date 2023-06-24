Морозова (Копузова) Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1992
Дочь: Пятницина (Толокнова) Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Толокнов Валерий Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1998
Дочь: Морозова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1998
Дочь: Лаксина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.09.2003
Сын: Морозов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.2003
Сын: Морозов Константин Николаевич
Отец ребёнка: не указан