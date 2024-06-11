Салимгареева Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгареева Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгареев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
26.03.2012

Сын: Салимгареев Артём Константинович

Отец ребёнка: Салимгареев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.2019

Дочь: Салимгареева Алёна Константиновна

Отец ребёнка: Салимгареев Константин Николаевич

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