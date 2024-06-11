Салимгареева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимгареев Константин Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.2012
Сын: Салимгареев Артём Константинович
Отец ребёнка: Салимгареев Константин Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.2019
Дочь: Салимгареева Алёна Константиновна
Отец ребёнка: Салимгареев Константин Николаевич