Краюшкин Николай Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно