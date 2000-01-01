Краюшкин Николай Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краюшкин Николай Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Краюшкин Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Краюшкин Степан Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Краюшкин Петр Николаев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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