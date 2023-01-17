Красникова (Безвиконная) Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Иванова Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Красников Филипп Васильевич
Верхняя Полтавка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно