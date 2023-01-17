Ирина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1826 ст.

Дата смерти

07.08.1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1842 ст.

Муж: Афанасий Емельянович

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1843 ст.

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Емельянович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Луньков Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Емельянович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Емельянович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1846 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Емельянович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1847 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Емельянович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1850 ст.

Сын: Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Емельянович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
07.08.1850 ст.
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