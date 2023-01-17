Ирина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1826 ст.
Дата смерти07.08.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1842 ст.
Муж: Афанасий Емельянович
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1843 ст.
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
02.01.1846 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
09.12.1847 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
?.05.1850 ст.
Сын: Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Емельянович
Смерть
07.08.1850 ст.