Арто (Artaud) Себастьен (Sebastien)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арто Антуан
Мать: Легран Жанна
Бракосочетание
15.02.1706
Жена: Ларж Клодина
Люньи, департамент Сена и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
27.04.1711
Дочь: Арто Дениз
Мать ребёнка: Ларж Клодина
Люньи, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно