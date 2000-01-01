Арто (Artaud) Себастьен (Sebastien) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арто (Artaud) Себастьен (Sebastien)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арто Антуан

Мать: Легран Жанна

Бракосочетание
15.02.1706

Жена: Ларж Клодина

Люньи, департамент Сена и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
27.04.1711

Дочь: Арто Дениз

Мать ребёнка: Ларж Клодина

Люньи, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно
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