Звягинцева Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвягинцева Юлия Владимировна

Звягинцева Юлия Владимировна

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

29.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1979

Отец: Звягинцев Владимир Григорьевич

Мать: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Даниил Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелюгина Полина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Ника Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.