Звягинцева Юлия Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.04.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1979
Отец: Звягинцев Владимир Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягинцев Даниил Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелюгина Полина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягинцева Ника Васильевна
Отец ребёнка: не указан