Курочкина (Козлова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти12.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: Козлов Николай Петрович
Мать: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
05.02.1954
Дочь: Подкопаева Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
12.05.2020
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область