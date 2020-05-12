Курочкина (Козлова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Козлова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

12.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: Козлов Николай Петрович

Мать: Козлова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
05.02.1954

Дочь: Подкопаева Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
12.05.2020
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
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