Tarasov Arseniy
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Tarasov Khristofor
Рождение ребёнка
19.06.1905
Дочь: Aleksandra
Мать ребёнка: Paraskeva
Odessa, Ukraine
Рождение ребёнка
15.06.1908
Дочь: Aleksandra
Мать ребёнка: Paraskeva
Odessa, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Paraskeva
Смерть
Неизвестно