Tarasov Arseniy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tarasov Arseniy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Tarasov Khristofor

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1905

Дочь: Aleksandra

Мать ребёнка: Paraskeva

Odessa, Ukraine
Рождение ребёнка
15.06.1908

Дочь: Aleksandra

Мать ребёнка: Paraskeva

Odessa, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Paraskeva

Смерть
Неизвестно
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