Согрин Прохор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Согрин Прокопий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Бракосочетание
21.01.1883
Рождение ребёнка
19.09.1884
Сын: Согрин Дмитрий Прохорович
Мать ребёнка: Согрина (Куликова) Анисья Ивановна
с. Пивкино Щучанского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Согрин Василий Прохорович
Мать ребёнка: Согрина (Куликова) Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно