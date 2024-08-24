Согрин Прохор Прокопьевич 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Согрин Прохор Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Согрин Прокопий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Бракосочетание
21.01.1883

Жена: Согрина (Куликова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1884

Сын: Согрин Дмитрий Прохорович

Мать ребёнка: Согрина (Куликова) Анисья Ивановна

с. Пивкино Щучанского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Согрин Василий Прохорович

Мать ребёнка: Согрина (Куликова) Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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