Чарушин Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1961
Дата смерти19.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1990
Дочь: Чарушина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Чарушина Елена Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1992
Причина смерти: утонул