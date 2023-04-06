Чарушин Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушин Георгий Николаевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

11.12.1961

Дата смерти

19.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
16.12.1990

Дочь: Чарушина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Чарушина Елена Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
19.07.1992
Причина смерти: утонул
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