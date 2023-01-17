Беленкова Ирина?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Беленков Дмитрий
Отец ребёнка: Беленков Алексей
Рождение ребёнка
15.04.1915
Дочь: Константинова Александра
Отец ребёнка: Беленков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Беленков Алексей
Смерть
Около 1920