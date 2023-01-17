Беленкова Ирина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленкова Ирина?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Беленков Дмитрий

Отец ребёнка: Беленков Алексей

Корябино, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1915

Дочь: Константинова Александра

Отец ребёнка: Беленков Алексей

Корябино, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Беленков Алексей

Смерть
Около 1920
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