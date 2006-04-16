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Чередов Владимир Михайлович

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.06.1948

Дата смерти

16.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1948

Отец: Чередов Михаил Николаевич

Мать: Чередова Таисия Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 01.10.1966 по 01.08.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
слесарь/наладчик | Место работы: Уфимский завод "Гидравлика" / Уфимское агрегатное объединение "Гидравлика" цех №1 | Должность: слесарь/наладчик | 1966 - ученик слесаря | 01.12.1966 - 1 разряд слесаря... Показать все
Бракосочетание
30.12.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Развод
16.04.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.07.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 02.08.1991 по 17.12.1997
свинарь | Место работы: Колхоз "Дим" | Должность: свинарь | 1991 принят в колхоз "Дим" | 12.03.1994 уволен | 07.04.1995 в связи с решением суда восстановлен на работе | 1997 исключен из членов АНХ "Ди... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Смерть
16.04.2006
Давлеканово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: застойная сердечная недостаточность, ишимическая болезнь сердца
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