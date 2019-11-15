Шапутько Валентина Васильевна
Место рожденияНегневичи
Дата рождения15.07.1928
Дата смерти15.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапутько Виктор Юлиянович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Шапутько Раиса
Отец ребёнка: Шапутько Виктор Юлиянович
Раховец
Рождение ребёнка
03.02.1958
Дочь: Драчиловская Мария
Отец ребёнка: Шапутько Виктор Юлиянович
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапутько Виктор Юлиянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.2019
Раховец