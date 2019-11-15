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Шапутько Валентина Васильевна

Место рождения

Негневичи

Дата рождения

15.07.1928

Дата смерти

15.11.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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1956 г.р.
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Негневичи
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапутько Виктор Юлиянович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Шапутько Раиса

Отец ребёнка: Шапутько Виктор Юлиянович

Раховец
Рождение ребёнка
03.02.1958

Дочь: Драчиловская Мария

Отец ребёнка: Шапутько Виктор Юлиянович

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапутько Виктор Юлиянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапутько Виктор Юлиянович

Смерть
15.11.2019
Раховец
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