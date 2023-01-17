Зибайло Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
18.10.2017
Дочь: Зибайло Ева Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2021
Дочь: Зибайло Майя Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности