Зибайло Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зибайло Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
18.10.2017

Дочь: Зибайло Ева Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.2021

Дочь: Зибайло Майя Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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