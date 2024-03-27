Зайнагабдинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Зайнагабдинов Галим Абдуллович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Сын: Зайнагабдинов Хамит Абдуллович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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