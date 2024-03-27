Зайнагабдинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зайнагабдинов Галим Абдуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Зайнагабдинов Хамит Абдуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович
Смерть
Неизвестно