Генералова Анна Васильевна
Место рожденияп.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Дата рождения1864
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
03.01.1886
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Печкина Анна Даниловна
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Генералов Иван
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
04.07.1894
Дочь: Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Генералова Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Около 06.03.1899
Дочь: Буянова Матрона
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.03.1899
Сын: Генералов (близнец) Василий Данилович
Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1900