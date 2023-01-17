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Генералова Анна Васильевна

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Место рождения

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

1864

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
03.01.1886

Сын: Генералов Иван Данилович

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Печкина Анна Даниловна

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Генералов Иван

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
04.07.1894

Дочь: Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Генералова Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Около 06.03.1899

Дочь: Буянова Матрона

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.03.1899

Сын: Генералов (близнец) Василий Данилович

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генералов Даниил Степанович

Смерть
1900
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