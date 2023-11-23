Минин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минина Алексей Николаевич
Мать: Минина Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 07.02.1980
Дочь: Гладышева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Минина Римма Викторовна
Рождение ребёнка
12.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минина Римма Викторовна