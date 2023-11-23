Минин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Николай Алексеевич

Минин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Вычислено 1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минина Алексей Николаевич

Мать: Минина Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 07.02.1980

Дочь: Гладышева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Минина Римма Викторовна

Рождение ребёнка
12.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Римма Викторовна

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