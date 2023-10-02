Павлов Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Павлов Аким
Рождение ребёнка
02.10.1898
Дочь: Павлова Пилагея Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Евфимия/Ефимия Родионовна
Рождение ребёнка
16.04.1904
Дочь: Рыбушкина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Евфимия/Ефимия Родионовна
Рождение ребёнка
16.12.1908
Дочь: Зубрилова Клавдия Ивановна
Смерть
1937
Сызрань, Сызрань, Самарская область