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Павлов Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Павлов Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1898

Дочь: Павлова Пилагея Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Евфимия/Ефимия Родионовна

Рождение ребёнка
16.04.1904

Дочь: Рыбушкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Евфимия/Ефимия Родионовна

Рождение ребёнка
16.12.1908

Дочь: Зубрилова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1937
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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