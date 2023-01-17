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Кадочников Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Кадочников Ефим Васильевич

Мать: Кадочникова Агрофена

села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Устиния Васильевна

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
1764

Сын: Кадочников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кадочников Семен Васильевич

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Агрофена

Смерть
1801
Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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