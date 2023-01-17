Кадочников Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1727
Отец: Кадочников Ефим Васильевич
Мать: Кадочникова Агрофена
села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Устиния Васильевна
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кадочников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кадочников Семен Васильевич
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Агрофена
Смерть
1801
Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан