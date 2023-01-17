Юрьева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьева Анна Николаевна

Юрьева Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Юрьев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.

Дочь: Лодочникова Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Лодочников Алексей Иванович

Федоровская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1912

Дочь: Груздева Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Лодочников Алексей Иванович

Муравинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодочников Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close