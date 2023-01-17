Юрьева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Юрьев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.
Дочь: Лодочникова Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Лодочников Алексей Иванович
Федоровская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1912
Дочь: Груздева Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Лодочников Алексей Иванович
Муравинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно