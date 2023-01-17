Дмитрюков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Дмитрюков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Дмитрюкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Дмитрюкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Дмитрюкова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно