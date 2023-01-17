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Дмитрюков Иван Васильевич

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Дмитрюков Василий

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дмитрюков Павел Иванович

Мать ребёнка: Дмитрюкова Ксения Ивановна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Дмитрюков Яков Иванович

Мать ребёнка: Дмитрюкова Ксения Ивановна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Дмитрюков Фома Иванович

Мать ребёнка: Дмитрюкова Ксения Ивановна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрюкова Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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