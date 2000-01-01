Телелюев Евлампий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти08.10.1913
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1876
Сын: Телелюев Ефим Евлампиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Наталья Евлампиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телелюев Евтихий Евлампиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.10.1913