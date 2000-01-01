Телелюев Евлампий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Евлампий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

08.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Телелюев Николай Андреянов

Мать: Телелюева Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Телелюев Ефим Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоскутова Наталья Евлампиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелюев Евтихий Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.10.1913
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