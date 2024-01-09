Виленский Александр Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виленский Александр Людвигович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1961

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1962 г.р.
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Дети

1985 г.р.
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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.12.1982

Жена: Виленская Марина Леонидовна

Москва, Дворец Бракосочетания N1
Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Виленский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Виленская Марина Леонидовна

Развод
10.04.1991

Жена: Виленская Марина Леонидовна

Москва, Таганский Отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
24.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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