Виленский Александр Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1961
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.12.1982
Москва, Дворец Бракосочетания N1
Рождение ребёнка
11.02.1985
Сын: Виленский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Виленская Марина Леонидовна
Развод
10.04.1991
Москва, Таганский Отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
24.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности