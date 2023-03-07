фон Шульман Рудольф Рудольфович
Место рождения
Дата рождения13.12.1850
Дата смерти31.08.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1850
Отец: Фон Шульман Рудольф Густавович
Мать: Фон Шульман Луиза
Бракосочетание
04.11.1873
Жена: Фон Шульман Клавдия
Рождение ребёнка
10.08.1874
Сын: Фон Шульман Руфин
Мать ребёнка: Фон Шульман Клавдия
Рождение ребёнка
17.10.1876
Дочь: Никифорова Клавдия
Мать ребёнка: Фон Шульман Клавдия
Рождение ребёнка
09.06.1879
Дочь: Вейнер Варвара Рудольфовна
Мать ребёнка: Фон Шульман Клавдия
Царское Село
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-лейтенант, нач. Артилерии Вильно | Командир 1 батареи лейб-гвардии СЕменовского полка, участник русско-турецкой войны 1876-78гг. ПолковникЮ командир 145-го Ново-Черкасского им. Александра III ... Показать все
Смерть
31.08.1901