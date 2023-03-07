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фон Шульман Рудольф Рудольфович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

13.12.1850

Дата смерти

31.08.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1850

Отец: Фон Шульман Рудольф Густавович

Мать: Фон Шульман Луиза

Бракосочетание
04.11.1873

Жена: Фон Шульман Клавдия

Рождение ребёнка
10.08.1874

Сын: Фон Шульман Руфин

Мать ребёнка: Фон Шульман Клавдия

Рождение ребёнка
17.10.1876

Дочь: Никифорова Клавдия

Мать ребёнка: Фон Шульман Клавдия

Рождение ребёнка
09.06.1879

Дочь: Вейнер Варвара Рудольфовна

Мать ребёнка: Фон Шульман Клавдия

Царское Село
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-лейтенант, нач. Артилерии Вильно | Командир 1 батареи лейб-гвардии СЕменовского полка, участник русско-турецкой войны 1876-78гг. ПолковникЮ командир 145-го Ново-Черкасского им. Александра III ... Показать все
Смерть
31.08.1901
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