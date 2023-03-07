Осетрова Мелания Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Мелания Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Осетров Петр Федоров

Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Осетров Яков Федоров

Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анисья Федорова

Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Осетров Николай Федоров

Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Федор Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829
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