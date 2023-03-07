Осетрова Мелания Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Осетров Петр Федоров
Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Осетров Яков Федоров
Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анисья Федорова
Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Осетров Федор Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829