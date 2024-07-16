Гурьев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.2016
Мать ребёнка: Гурьева (Федорова) Елена Александровна
Рождение ребёнка
21.06.2019
Дочь: Гурьева Дарина Алексеевна
Мать ребёнка: Гурьева (Федорова) Елена Александровна