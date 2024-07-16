Гурьев Алексей Иванович 16.07.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурьев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева (Федорова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
01.10.2016

Сын: Гурьев Богдан Алексеевич

Мать ребёнка: Гурьева (Федорова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
21.06.2019

Дочь: Гурьева Дарина Алексеевна

Мать ребёнка: Гурьева (Федорова) Елена Александровна

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