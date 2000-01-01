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Бродецкий Маеор Иосифович
Бродецкий Маеор Иосифович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1924
Пол
Мужской
Отец
Бродецкий Иосиф (Иось Мошков) Моисеевич
1857 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Бродецкий Иосиф Моисеевич
Мать: не указана
Смерть
1924
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