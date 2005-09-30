Карагодин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарагодин Алексей Владимирович

Карагодин Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карагодина Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагодин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Карагодина Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагодин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Карагодина Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагодин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Карагодина Наталья Константиновна

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