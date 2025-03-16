Газизов Хамза Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГазизов Хамза

Газизов Хамза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1937

Сын: Газизов Риф Хамзинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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