Мезрин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Таран (Мезрина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1970

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