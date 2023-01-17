Васильева Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Васильева Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Васильев Иаков Степанов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Васильев Иаков Степанов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васильева Агрофена Яковлева
Отец ребёнка: Васильев Иаков Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850