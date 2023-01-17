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Васильева Ольга Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Васильева Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Васильев Иаков Степанов

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Васильев Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Васильев Иаков Степанов

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васильева Агрофена Яковлева

Отец ребёнка: Васильев Иаков Степанов

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иаков Степанов

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
После 1850
Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850
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