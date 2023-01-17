Фархиназа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Хуснизямал Мухаметфаизова
Отец ребёнка: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаметлатиф Мухаметфаизов
Отец ребёнка: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов
Развод
22.01.1841
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно