Фархиназа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархиназа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Хуснизямал Мухаметфаизова

Отец ребёнка: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Руханитдин Мухаметфаизов

Отец ребёнка: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметлатиф Мухаметфаизов

Отец ребёнка: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
22.01.1841

Муж: Ниязов Мухаметфаиз Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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