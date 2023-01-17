Ковальченко (Белун) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1988
Отец: не указан
Мать: Белун Галина
Рождение ребёнка
25.02.2017
Сын: Ковальченко Тимофей васильевич
Отец ребёнка: Ковальченко Вася Сергеевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковальченко Арсений
Отец ребёнка: Ковальченко Вася Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно