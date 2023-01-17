Ковальченко (Белун) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальченко (Белун) Ирина Владимировна

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Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

02.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1988

Отец: не указан

Мать: Белун Галина

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
25.02.2017

Сын: Ковальченко Тимофей васильевич

Отец ребёнка: Ковальченко Вася Сергеевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальченко Арсений

Отец ребёнка: Ковальченко Вася Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальченко Вася Сергеевич

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