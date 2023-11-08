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Дубина Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Дубина Максим Трофимович

Мать: Дубина Анна Ивановна

Демобилизация
20.12.1915
Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия п. Ракитно
Военная служба
Неизвестно
126-й пехотный Рыльский полк рядовой
Смерть
1931
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
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