Дубина Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Дубина Максим Трофимович
Мать: Дубина Анна Ивановна
Демобилизация
20.12.1915
Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия п. Ракитно
Военная служба
Неизвестно
126-й пехотный Рыльский полк рядовой
Смерть
1931
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва